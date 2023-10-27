Гандболистка Бобровникова: «Плакала, когда узнала про рак»

— Когда мне сказали, что у меня рак, конечно, ощущения были ужасные. Я стала плакать. Но потом собралась и поняла, что мне нужно победить. Как я побеждала на ОИ, как я это делала много раз в своей жизни, мне нужно победить рак, — рассказала Бобровникова в фильме цикла «Лица страны» на «Матч ТВ».