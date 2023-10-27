Гандболистка Бобровникова: «Плакала, когда узнала про рак. Но потом поняла, что мне нужно победить, как на Олимпиаде»
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в эфире «Матч ТВ» рассказала о том, что почувствовала, когда врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.
В середине апреля 35 летняя спортсменка сообщила, что по требованиям врачей завершит карьеру игрока. 13 мая Бобровникова рассказала в социальных сетях, что врачи обнаружили у нее лимфому Ходжкина — онкологическое заболевание лимфоидной ткани. В августе Бобровникова сообщила в соцсети, что излечилась от болезни.
— Когда мне сказали, что у меня рак, конечно, ощущения были ужасные. Я стала плакать. Но потом собралась и поняла, что мне нужно победить. Как я побеждала на ОИ, как я это делала много раз в своей жизни, мне нужно победить рак, — рассказала Бобровникова в фильме цикла «Лица страны» на «Матч ТВ».
Бобровникова в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2020), бронзовым призером чемпионата мира 2019. Также она является шестикратной чемпионкой России и семикратной победительницей Кубка России в составе команды «Ростов Дон».