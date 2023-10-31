Сборная России по хоккею включена в группу С на ОИ-2026

Международная федерация хоккея назвала предварительный состав групп на Олимпийские игры 2026 года. В одну из них включена сборная России.

В случае допуска на турнир сборная России сыграет в группе С с командой США. Пока у российской команды "теоретическое место посева", которое зависит от того, примет ли IIHF решение о возвращении российского хоккея на международную арену.

Еще два участника этой группы определятся позже.

В группе А оказались команды Канады, Швеции и Швейцарии. Еще один участник станет известен по итогам отбора. В группе В сыграют команды Финляндии, Германии и Чехии и победитель квалификации.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина д`Ампеццо.