Экс-футболист сборной России Бугаев задержан с наркотиками

Бывший член сборной России по футболу Алексей Бугаев был задержан с наркотиками в Краснодаре. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у 42-летнего экс-футболиста нашли 500 грамм мефедрона.

По информации канала, задержание произошло в ночь на 29 октября. Бугаев якобы признался полицейским, что подрабатывал наркокурьером и успел разложить закладки возле общежитий студенческого городка Кубанского аграрного университета. Футболист рассказал правоохранителям, что после ухода из профессионального спорта у него начались финансовые трудности, он стал пить и накопил долги. Пойти в незаконную сферу его подтолкнула нехватка денег.

Бывший защитник уже сдал своих подельников, а в телефоне у него обнаружили фото мест со спрятанными дозами наркотиков. В отношении Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.