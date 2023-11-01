Японская фигуристка раскритиковала Исинбаеву за слова про воинские звания

"Возможно, она считает эти звания номинальными, но лучше это не озвучивать. Если в России это почетно, то в знак уважения лучше не говорить, как она. Если хочешь скандала – говори все, что угодно. А если хочешь спокойно заниматься своим делом, надо расставить границы и уметь молчать, чтобы не оскорблять других", - заявила Кавагути.