В МВД сообщили об изъятии полкилограмма наркотиков у Бугаева

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который был задержан в Краснодаре, имел при себе 500 граммов N метилэфедрона, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Отмечается, что в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Краснодару на улице Калинина заметили прохожего, который вел себя подозрительно. После проверки документов и установления личности полицейские произвели личный досмотр 42 летнего жителя города Москвы, результате которого в кармане его верхней одежды обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

— Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является производным N метилэфедрона, общей массой около 500 граммов. Установлено, что подозреваемый забрал наркотик из тайниковой закладки с целью транспортировки и последующего сбыта в городе Сочи. Известно, что злоумышленник временно проживает на территории города курорта у родственников, — говорится в сообщении.

В отношении Бугаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он задержан в административном порядке, решается вопрос об избрании меры пресечения.