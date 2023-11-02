Захарова: требуем от МОК отказа от практики двойных стандартов

— Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения МОК к российским и белорусским атлетам, от применения к ним принципа коллективной ответственности по исключительно политическим основаниям. Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой либо дискриминации по каким либо основаниям, равного подхода, — сказала Захарова на брифинге.