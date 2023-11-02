Захарова: требуем от МОК отказа от практики двойных стандартов

«Требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов» — Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Международного олимпийского комитета (МОК) о предостережении спортсменов от дискриминации соперников на фоне конфликта в секторе Газа.
Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации соперников на фоне конфликта в секторе Газа. Представитель МОК заявил, что атлеты не могут нести ответственность за действия правительств своих стран.
— Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения МОК к российским и белорусским атлетам, от применения к ним принципа коллективной ответственности по исключительно политическим основаниям. Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой либо дискриминации по каким либо основаниям, равного подхода, — сказала Захарова на брифинге.
Российские спортсмены отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине. МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Обострение палестино израильского конфликта началось утром 7 октября. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.