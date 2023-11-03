Адвокат Бугаева заявила, что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства

Адвокат Бугаева сообщила, что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против экс‑футболиста с целью получения взятки
Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила «Матч ТВ», что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против обвиняемого.
в ночь на 29 октября 42 летнего Бугаева задержали в Краснодаре. По информации СМИ, его остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с «неизвестным порошком». В объединённой пресс службе судов Краснодарского края со ссылкой на признание самого спортсмена заявили, что экс игрок сборной России оказал сопротивление полиции.
Позднее пресс служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что во время задержания у Бугаева было обнаружено при себе 500 граммов N метилэфедрона. Экс футболист арестован до 31 декабря 2023 года. В отношении Бугаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
— Сегодня состоялось заседание, мы просили избрать более мягкую меру пресечения, несмотря на тяжесть предъявленного обвинения. Нами было указано суду на то, что был установлен фальсификат в деле. Когда я пообщалась с подзащитным, увидела ряд документов, которые были подписаны в момент задержания — поняла, что он не читал ни один из документов, а по сути подписал признательные заявления на сбыт особо крупной партии наркотиков. Его остановили двое сотрудников ППС, посчитали подозрительным, далее вызвали сотрудников по обороту наркотиков. Эти сотрудники при прибытии начали разыгрывать историю — попросили Бугаева подойти к пустому месту, указать на дерево, якобы здесь находились наркотики. Сделали постановочное фото. Затем проехали в отдел, передали сверток наркотиков Бугаеву, который не видел его ни разу, опять делали постановочные фото, слили их в сеть. Решили заработать с помощью слива, до этого хотели заработать с помощью взятки.
По пути в отдел они с подзащитным останавливались на остановке общественного транспорта. Произошла рокировка сотрудников, они ехали на двух машинах, кто то пересел вперед. Один из них включил телефон и позвонил жене и попросил Бугаева сказать, что за двое суток нужно найти взятку в размере 3 миллионов рублей, чтобы уголовное дело не было возбуждено. Жена Бугаева подыграла им, сказала, что будет искать и на следующий день обратилась в органы ФСБ. Через двое суток взятка не поступила, она действительно не могла найти такую сумму. И ровно через два дня назначается судебная экспертиза по веществу. Хотя, должна была произвестись сразу после обнаружения.
Все это дает основание полагать, что целью происходящего с самого начала было вымогательство взятки, думали, что он бывший футболист, у которого лежат миллионы на счетах. Мы будем указывать на эти вещи, заявлять, что это был фальсификат для вымогательства. Следствие введено в заблуждение поскольку материалы представлены, но ни на грамм не соответствуют действительности, — сказала Макличенко «Матч ТВ».
Экс футболист сборной России завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За национальную команду он провел 7 матчей и был участником Евро 2004. В составе «Локомотива» в 2005 году выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.
Адвокат Бугаева сообщила, что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против экс‑футболиста с целью получения взятки
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