МОК: случай России уникален, его нельзя сравнивать с другими конфликтами в мире

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что попытка России сравнить отстранение страны от участия международных соревнованиях с положением израильских спортсменов после начала палестино-израильского конфликта была неуместной.

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МОК отвечал на вопрос об участии израильских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже и о возможном отказе спортсменов других стран выступать против них в связи с продолжающимся конфликтом.

«Случай России уникален, и его нельзя сравнивать с другим конфликтами в мире, поскольку принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине», приводит слова представителя МОК Reuters.

Напомним, в октябре МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления ввиду включения в состав ОКР НОК новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.