Хоккеист Анисин спел «Дым сигарет с ментолом» после матча
Хоккеист ХК «Норильск» Михаил Анисин устроил небольшой концерт после победы в матче ВХЛ против красноярского «Сокола». Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, матч закончился со счетом 4:3. После победного матча Анисин взял микрофон и исполнил несколько популярных песен.
Во время исполнения композиции «Дым сигарет с ментолом» фанаты включили фонарики на своих гаджетах и подпевали хоккеисту.
Напомним, что Анисин - воспитанник ЦСКА. Играл за клубы «Химик», ЦСКА, «Крылья Советов», «Авангард», «Сибирь» и ряд других. В составе ХК «Северсталь» завоевал звание лучшего игрока команды в сентябре 2010 года по версии болельщиков. Кроме того, в 35-летнего хоккеиста Кубок Гагарина.
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