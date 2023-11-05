Хоккеист Анисин спел «Дым сигарет с ментолом» после матча

Хоккеист ХК «Норильск» Михаил Анисин устроил небольшой концерт после победы в матче ВХЛ против красноярского «Сокола». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, матч закончился со счетом 4:3. После победного матча Анисин взял микрофон и исполнил несколько популярных песен.

Во время исполнения композиции «Дым сигарет с ментолом» фанаты включили фонарики на своих гаджетах и подпевали хоккеисту.