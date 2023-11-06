Политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

После этого в организации заявили, что рекомендации МОК по отношению к россиянам являются следствием начала спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022. Они подчеркнули, что это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия.