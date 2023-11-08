Министр спорта Украины подал в отставку

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в своих социальных сетях.

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«В Верховную раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», — написал Стефанчук.

Гутцайт занимал эту должность с марта 2020 года. Свою профессиональную карьеру спортсмена он выстроил в фехтовании. Гутцайт является обладателем золота Олимпийских игр 1992 года в командной сабле. За свою карьеру он завоевал серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы в командной сабле, бронзу чемпионата мира в личном первенстве (сабля).