Дело бегуньи Семеня передано в Большую палату Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что дело в отношении двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кастер Семеня из Ямайки будет рассмотрено Большой палатой, сообщает Spiegel.

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Целью рассмотрения будет вынесение окончательного решения после запроса о передаче дела от правительства Швейцарии. Суд согласился стать следующей инстанцией, которая заслушает жалобу спортсменки по поводу спорного правила о тестостероне.

32 летняя женщина отпраздновала победу в ЕСПЧ в июле, когда судьи Страсбурга постановили, что Семеня подверглась дискриминации в предыдущем постановлении Федерального суда Швейцарии. Семеня оспаривает тот факт, что ей запрещено участвовать в некоторых соревнованиях, поскольку она отказывается снизить уровень своего тестостерона с помощью медицинских препаратов.