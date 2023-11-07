Боксер Папин высказался об инциденте со стрельбой в Москве

«Никита Иванов — наш друг, будем его поддерживать. Если он не прав, обязательно ему об этом скажем». Боксер Папин — об инциденте со стрельбой в Москве
Российский боксер Алексей Папин заявил «Матч ТВ», что в ситуации с задержанным после стрельбы чемпионом Европы Никитой Ивановым нужно во всем разобраться.
На прошлой неделе Telegram канал 112 сообщил, что чемпион Европы по боксу Иванов устроил стрельбу в одном из ресторанов Москвы, ранения получили четыре человека. На Иванова было заведено уголовное дело. Фигуранта задержали по статье 91 УПК РФ, расследование находится на контроле прокуратуры.
— Никита — это наш друг и брат. В какую бы ситуацию ни попал твой брат, он всё равно остается твоим братом. Мы не знаем, что там на самом деле произошло, что спровоцировало такие действия. Этим занимаются правоохранительные органы, и всё покажет время. Никита выйдет на связь, расскажет о произошедшем. Я не знаю всей ситуации, поэтому не могу давать какую то оценку. Но в любом случае, он наш друг и брат, мы будем поддерживать его.Да, я видел видео. Но повторюсь, мы не знаем нюансов. Может быть, там оскорбили маму. Я ни в коем случае никого не оправдываю. Но мы будем поддерживать своего друга. Если он не прав, мы потом об этом ему обязательно скажем, но лишь тогда, когда ситуация разрешится, — сказал Папин «Матч ТВ».
Иванов стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг в 2013 году. Также в активе 37 летнего боксера серебро чемпионата Европы 2011 и звание чемпиона России.