Боксер Папин высказался об инциденте со стрельбой в Москве

— Никита — это наш друг и брат. В какую бы ситуацию ни попал твой брат, он всё равно остается твоим братом. Мы не знаем, что там на самом деле произошло, что спровоцировало такие действия. Этим занимаются правоохранительные органы, и всё покажет время. Никита выйдет на связь, расскажет о произошедшем. Я не знаю всей ситуации, поэтому не могу давать какую то оценку. Но в любом случае, он наш друг и брат, мы будем поддерживать его.Да, я видел видео. Но повторюсь, мы не знаем нюансов. Может быть, там оскорбили маму. Я ни в коем случае никого не оправдываю. Но мы будем поддерживать своего друга. Если он не прав, мы потом об этом ему обязательно скажем, но лишь тогда, когда ситуация разрешится, — сказал Папин «Матч ТВ».