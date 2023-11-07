Эрмосо хотела видеть больше поддержки от игроков-мужчин на фоне скандала

«Я понимаю, что каждый думает по-своему, и я тоже хотела бы иметь возможность сосредоточиться только на своем виде спорта. Но когда ты видишь несправедливые ситуации, ты должен занять одну сторону или другую.



Люди будут ненавидеть меня или любить, но у меня есть свой образ мыслей, и я не против высказать его открыто. Не знаю, сделала бы поддержка [футболистов-мужчин] все это проще, но она, безусловно, очень помогла бы», – сказала Эрмосо в интервью GQ.