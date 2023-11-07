«Политика — страшная вещь. Харкимо сказали говорить, и он говорит. Нормальные вещи для финнов. Они как были мелкими проститутками, так ими и остались. Добра не помнящие, вот и все. Про них и говорить больше нечего», — сказал Кожевников.