Устроивший стрельбу боксер Иванов рассказал, как готов помочь пострадавшим

«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение», — сказал Иванов.

«Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — добавил боксер.

Вечером 5 ноября у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.