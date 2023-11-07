Чемпион Европы по боксу Иванов арестован до 5 января после стрельбы в Москве

Чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиту Иванова арестовали до 5 января следующего года. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Во время заседания он принёс извинения, заявив о готовности оплатить лечение пострадавшим.

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Ранее сообщалось, что в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По версии обвинения, драка, а позже стрельба с участием боксёра произошли у ресторана «Паулайнер» в Москве вечером 5 ноября. В результате пострадали три человека, ещё одному мужчине сломали нос.

Как рассказал сам Иванов, конфликт случился из-за оскорбления его девушки. По его словам, её оскорбили, а он за неё заступился.