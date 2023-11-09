Глава "Самбо-70" Лайшев заявил, что Валиева победила в допинговом деле

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что над фигуристкой Камилой Валиевой издевались во время Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Его слова приводит "Татар-Информ". "Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать", - заявил Лайшев.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место. Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), новые слушания пройдут 9 и 10 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года, в случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева.