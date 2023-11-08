Матыцин обвинил Роднину в нарушении этики спортивного сообщества

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы, трёхкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкреплённые знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества. Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — цитирует Матыцина ТАСС.