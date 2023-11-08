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Матыцин — о скандальных словах Родниной: это нарушение этики спортивного сообщества

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал нарушением спортивной этики и культуры высказывание Ирины Родниной по поводу дела фигуристки Камилы Валиевой.

Матыцин обвинил Роднину в нарушении этики спортивного сообщества
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«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы, трёхкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкреплённые знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества. Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее Ирина Роднина, комментируя обвинения в употреблении допинга в адрес Валиевой, заявила, что «надо было покрасивее врать научиться». Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS возобновятся 9 и 10 ноября.

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