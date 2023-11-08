Комитет по физкультуре и спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова в Санкт‑Петербурге
Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт Петербурга Антон Шантырь рассказал, что в организации готовы помочь с вопросом захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой.
Как ранее сообщил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по хоккею и друг семьи Вячеслав Фетисов, в завещании Протопопова было указано, чтобы его похоронили вместе с женой Белоусовой в Санкт Петербурге.
— Пока никто с такой инициативой не выступил, к нам не обращались за содействием, — сказал Шантырь «Матч ТВ».
— Если обратятся, то поддержите?
— Поддержим и посодействуем. Это чисто по человечески важная история и это великие спортсмены, так что это важно и с государственной точки зрения.
Протопопов скончался 31 октября в возрасте 91 года. Во время спортивной карьеры фигурист выступал в паре с супругой Людмилой Белоусовой. Дуэт шесть раз побеждал на чемпионатах СССР, четырежды выигрывал чемпионаты мира и Европы и завоевал золото на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. Белоусова и Протопопов в 1979 году были приглашены в Швейцарию на показательные выступления, где и остались. В августе 1995 года они получили швейцарское гражданство, обосновавшись в местечке Гриндельвальд. Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года.
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