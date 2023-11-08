Комитет по физкультуре и спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт Петербурга Антон Шантырь рассказал, что в организации готовы помочь с вопросом захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой.

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Как ранее сообщил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по хоккею и друг семьи Вячеслав Фетисов, в завещании Протопопова было указано, чтобы его похоронили вместе с женой Белоусовой в Санкт Петербурге.

— Пока никто с такой инициативой не выступил, к нам не обращались за содействием, — сказал Шантырь «Матч ТВ».

— Если обратятся, то поддержите?

— Поддержим и посодействуем. Это чисто по человечески важная история и это великие спортсмены, так что это важно и с государственной точки зрения.