Адвокат Бугаева: сотрудники полиции сами дали в руки сверток

Адвокат обвиняемого в сбыте наркотиков Бугаева: Сотрудники полиции сами дали в руки сверток
Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, заявила, что ее подзащитного подставили.
Юрист сообщила, что сторона Бугаева написала заявление на сотрудников полиции, обвиняя их в вымогательстве взятки при задержании.
«Сотрудники (полиции) злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверток моему подзащитному. Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман», — приводит слова Макличенко «Спорт-Экспресс».
1 ноября появилась информация, что Бугаева задержали в Краснодаре и нашли при нем 500 граммов мефедрона. На обладателя Суперкубка России завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
3 ноября Макличенко заявила в интервью «СЭ», что сотрудники полиции вымогали у семьи Бугаева три миллиона рублей. По ее словам, за невыплату этой суммы силовики угрожали посадить бывшего игрока на пожизненный срок.