Адвокат Бугаева: сотрудники полиции сами дали в руки сверток

«Сотрудники (полиции) злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверток моему подзащитному. Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман», — приводит слова Макличенко «Спорт-Экспресс».