Алдошкин потерял паспорт и рискует не попасть на этап Кубка России

Российский конькобежец, серебряный призер Олимпиады-2022 Даниил Алдошкин потерял паспорт и теперь рискует пропустить следующий этап Кубка России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, спортсмен сообщил, что мог потерять паспорт либо в аэропорту Шереметьево, либо на борту рейса из Москвы в Сочи, которым он летел на сборы. Алдошкин написал заявление в полицию.

Mash утверждает, что сотрудникам аэропорта пока не удалось найти паспорт спортсмена, поэтому он может не попасть на новый этап Кубка России.

Первый этап турнира проходил в Коломне 3-5 ноября. Второй состоится в Санкт-Петербурге 17-19 ноября.