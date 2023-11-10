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FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Беларуси на международные турниры

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой организации.

FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из РФ и Беларуси на международные турниры
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В соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованными в марте 2023 года, FIG не будет допускать на соревнования атлетов, связанных с армией и силовыми структурами, также федерация не пустит на турниры спортсменов и лиц обслуживающего персонала, публично поддержавших проведение СВО на территории Украины. При этом любые контракты с органами национальной безопасности и вооружёнными силами будут приравнены поддержке СВО.

Все спортсмены России и Беларуси, а также их штабы, должны воздерживаться от любых контактов (как вербальных, так и невербальных) с государственными символами стран: флагом, гимном и гербом, а также любых эмблем и знаков спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов.

Также атлеты могут выступать только в индивидуальных соревнованиях. При этом заявление на получение нейтрального статуса спортсмены должны подавать в FIG самостоятельно на английском языке и по установленной форме. Заявка должна быть подана не менее чем за 60 дней до турнира, на котором хочет выступить гимнаст.

Использование и демонстрация флагов России и Беларуси запрещены (как нынешних, так и исторических). Все нейтральный индивидуальные атлеты выступают под флагом сплошного синего цвета. Исполнение гимнов стран запрещено на всей территории объекта, на котором проводятся соревнования. На церемониях награждения используется нейтральная музыка, определяемая FIG.

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