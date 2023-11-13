Старший сын Кадырова стал замминистра спорта Чечни

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 18-летний Ахмат Кадыров, назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов, передает РИА Новости.
«Сердечно поздравляю… Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике! Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодeжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем телеграмм-канале.
«Уверен, он на высоком уровне справится с поставленными перед ним задачами. Для этого у него есть необходимые знания, опыт и стремление трудиться на Пути Ахмата-Хаджи Кадырова», — добавил он.
Ранее Ахмат Кадыров возглавлял совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни. По словам спикера парламента Чечни, на этой должности он «всячески поддерживал молодых людей».