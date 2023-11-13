Старший сын Кадырова стал замминистра спорта Чечни

«Сердечно поздравляю… Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике! Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодeжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем телеграмм-канале.