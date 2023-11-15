Вяльбе считает, что МОК боится проведения Игр дружбы в России

"Все, что последние годы делает МОК, - это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает и задирает планку для организаторов Олимпийских игр, - продолжила собеседница агентства. - А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего! Надо не обращать на них внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет".