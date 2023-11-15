Украинский биатлонист: cпорт в РФ и Беларуси — это инструмент пропаганды

«Одна мысль о том, что мы можем встретить их на гоночных полях, мне в голову не приходит. Это довольно опасно, как для нас, так и для них. В настоящее время отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является одним из методов давления на эти страны», — добавил Дмитрий Пидручный.