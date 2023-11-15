Хоркина оценила призыв МОК бойкотировать Игры дружбы — 2024

Заявление Международного олимпийского комитета, который призвал бойкотировать Игры дружбы в России в сентябре 2024 года, не имеет для нашей страны никакого значения, заявила в беседе с KP.RU двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. По ее словам, Россия имеет право проводить у себя соревнования любого масштаба.

Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм, — подчеркнула спортсменка.

Она напомнила три главных слова, ставших когда-то девизом олимпийского движения — «быстрее, выше, сильнее». По словам Хоркиной, Игры дружбы — это новый формат, новые красивые соревнования для всех, кто выступает за спорт через дружбу и за дружбу через спорт, честно состязаться и выявлять победителей не на полях сражений, а на спортивных помостах.

Чемпионка пожелала всем спортсменам здоровья и совершенствования мастерства, показывая своим примером молодому поколению правильные ориентиры.