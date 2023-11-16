Тарасова назвала Милохина не совсем здоровым после его слов об отношениях

«Не знаю, почему Милохин так себя ведет! Просто совсем невоспитанный парень! Мне совсем его не жалко — Даня безобразно себя ведет. Еще раз: абсолютная невоспитанность от Милохина. Он — никакой! Да и кто Милохин вообще такой, чтобы его обсуждать? Что он сделал такого, что он интересен всему миру и кому-то нужен?! По поступкам Дани точно могу сказать — это не совсем здоровый мальчик», — сказала Тарасова.