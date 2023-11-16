Волочкова назвала двух самых сексуальных российских футболистов

«Александр Кержаков и Артем Дзюба — два самых красивых и сексуальных футболиста России! Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.



Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Не важно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно!» — сказала Волочкова.