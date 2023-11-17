Минспорт Украины удалил со своего сайта списки скрывающихся атлетов

Министерство спорта Украины убрало со своего официального сайта информацию о спортсменах, оставшихся за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.

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Ранее на сайте ведомства был опубликован список, включающий имена 304 спортсменов. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).