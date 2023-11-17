Знаменитая хорватская болельщица выложила откровенное фото в комбинезоне

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль в своих социальных сетях опубликовала фотографию в облегающем комбинезоне с кружевными вставками на бедрах и разрезом почти до пупка. Девушка посетила Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе (США).

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Девушка стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах, стилизованных под национальные цвета сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

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Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщений сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.