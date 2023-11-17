WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу. Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нем не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости. Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — приводит слова Ниггли «РИА Новости Спорт».