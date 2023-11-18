Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с данными о методах обхода блокировок

Журналисты издания РБК обратили внимание на новое постановление кабмина. В документе сообщается, что теперь Роскомнадзор имеет право блокировать сайты, на которых содержится информация по обходу блокировок.

Ведомство получило возможность вносить в Единый реестр запрещённой информации сервисы, в которых содержатся сведения «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Под критерии Роскомнадзора попадают также сайты с информацией, которая «побуждает или убеждает в привлекательности использования способов доступа к закрытым в России ресурсам и обосновывает их преимущества».