Зампред партии «Единая Россия» Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заявил о необходимости подать иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как организация не имеет права не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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«WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА, поскольку мы выполнили решение международного арбитража CAS полностью от «а» до «я». Теперь нам надо подавать иск против WADA и пусть покрутятся или съедят яду», — сказал Ревенко.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.