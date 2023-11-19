Более 300 спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации

Невозвращение спортсменов с международных соревнований с целью избежать мобилизации стало на Украине массовым явлением, в этом списке 304 фамилии, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, министерство спорта Украины закрыло страницу на сайте, где были пофамильно указаны спортсмены, не вернувшиеся на Украину с международных соревнований во избежание мобилизации, передает ТАСС. Азаров добавил, что в этом списке уже 304 фамилии, шахматистов и футболистов, представляющих Украину на мировых соревнованиях.

По словам Азарова, количество уклонистов среди профессиональных спортсменов растет и становится на Украине массовым явлением. Он добавил, что в числе не вернувшихся на Украину, например, лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик.

Ранее украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе.