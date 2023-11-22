«Увлечение Шакиры обошлось ей в €120 млн. Если бы она влюбилась в Серхио Рамоса, а не Жерара Пике, это обошлось бы ей гораздо дешевле.



Говорят, что все испанцы равны, но оказывается, что если ты живешь в Каталонии, то можешь попасть в тюрьму за преступление, за которое тебя не могут посадить в Мадриде, даже если ты делаешь то же самое. Потому что в Мадриде нет налога на богатство», — сказал Молинс.