«Томас Бах — подневольный человек, все решения ему диктуют Америка и Германия» — Тихонов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах является подневольным человеком, он исполняет приказы Америки и Германии, сказал «Матч ТВ» четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. Во вторник Бах во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке в очередной раз заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и НОК. Он также отметил, что этот принцип соблюдается и в вопросе отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). — Бах — подневольный человек, он не принимает решения самостоятельно, ему приказывают сверху. Кто является спонсором МОК? Американские компании. А мы когда нибудь были спонсорами МОК? Нет, вот и ответ. Америка и Германия диктуют Баху решения, он никуда не денется от их приказов, — сказал Тихонов «Матч ТВ». Российские спортсмены во многих видах спорта с 2022 года отстранены от международных соревнований на фоне конфликта на Украине. В ноябре Бах предостерег спортсменов от дискриминации соперников на фоне конфликта в секторе Газа. В октябре исполком МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом сообщалось, что МОК оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК не прислал ОКР приглашения на Игры до установленной даты — 26 июля текущего года.