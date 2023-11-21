Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева представила трофей "Игр будущего" в Ульяновске и пожелала успешного выступления фиджитал-спортсменам на соревнованиях в феврале-марте 2024 года в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Игр будущего".

"Рада приветствовать трофей "Игр будущего" в Ульяновске. Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления в Казани в 2024 году", - цитирует Валиеву пресс-служба.

На "Волга-Спорт-Арене" в Ульяновске также прошел первый турнир по фиджитал-керлингу - тестовой дисциплине, которая в будущем может войти в официальную программу "Игр будущего".

14 ноября в Москве на выставке-форуме "Россия" стартовал тур трофея "Игр будущего". Главный символ международного турнира побывал в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске. Следующей остановкой на пути трофея станет Самара. 23 ноября во Дворце спорта пройдут турнир по фиджитал-футболу, конкурсы и танцевальные мероприятия для зрителей, а также автограф-сессия с победителями 10-х фиджитал-игр и игроками медиафутбольной команды 2Drots. Всего в рамках тура трофей посетит семь городов России, после чего с космодрома Байконур отправится в космос.