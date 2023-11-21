Глава МОК высказался о последствиях российских Игр дружбы
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на данном этапе ещё рано говорить о возможных последствиях для России из-за проведения Игр дружбы. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
При этом Бах подчеркнул, что, по мнению МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортивные состязания должны быть организованы соответствующими организациями.
«Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, четко выразили свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», — рассказал он.
Российские «Всемирные игры дружбы» запланированы на сентябрь 2024 года и должны будут пройти в Москве и Екатеринбурге. Организационный комитет соревнований был сформирован в октябре 2023 года, согласно указу российского правительства. По мнению организаторов мероприятия, Игры дружбы смогут способствовать развитию новых форматов спортивного сотрудничества. Кроме того, участие в соревнованиях гарантировано любым титулованным спортсменам из любых стран.
Ранее в WADA заявили, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.