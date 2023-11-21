Глава МОК высказался о последствиях российских Игр дружбы

«Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, четко выразили свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», — рассказал он.