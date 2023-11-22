Джигурда назвал самую сексуальную спортсменку России

Никита Джигурда: «Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Надеюсь, когда-нибудь споем вместе»
Певец Никита Джигурда назвал Алину Загитовой самой сексуальной спортсменкой России.
«Алина Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях — не каждая чемпионка на это способна.
Я любуюсь на наших фигуристок: Валиеву, Загитову и Медведеву! Они все красотки — новое поколение, которое показывает шоу и за пределами льда. Это не то, что было лет тридцать назад.
Хейтеры всегда будут осуждать за откровенные фотосессии. Для меня Алина — фаворит красоты и сексуальности! Да, это обратная сторона медали шоу-бизнеса, но без этого индустрия не может существовать. Главное, что Загитова смелая девчонка и не боится экспериментировать.
Надеюсь, когда-нибудь споем вместе и соединим наши жанры в космическом шоу!
Алине надо забить на хейтеров. Ветер в харю, а она пусть шпарит! Обосрали — обтекай, не умеешь — впитывай!» — сказал Джигурда.
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Никита Джигурда: «Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Надеюсь, когда-нибудь споем вместе»