Матыцин: Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта

Россия, несмотря на недопуск своих представителей к ряду международных соревнований, продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин после презентации медалей Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Как вы знаете, в Спартакиаду входит олимпийская программа. Несмотря на временные сложности во взаимоотношениях с международными федерациями, я уверен, что потенциал нашего спорта продолжает быть значимым. Мы продолжаем оставаться одними из лидеров мирового спорта" - сказал Матыцин.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.