Костомаров поделился новым видео

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал видео того, как он играет в теннис с помощью протезов. Этими кадрами спортсмен поделился в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Костомаров пытается привыкнуть к обращению с протезами.

«Сначала полное разочарование, без рук ужасно трудно... и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А я очень сильно хочу!» — написал он.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с диагнозом «пневмония», однако вскоре спортсмену резко стало хуже. Из-за дальнейших осложнений Костомаров несколько месяцев провёл в больнице – за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.