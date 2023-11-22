Украинских спортсменов могут лишить званий из-за невозвращения в страну

Власти Украины намереваются лишить спортивных регалий атлетов, которые не вернулись в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, за период с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались порядка 9 тыс. атлетов и их тренеров.

Большая часть спортсменов вернулась домой. Вместе с тем, 247 атлетов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским остались за границей.

Источник пояснил, что украинские спортивные функционеры угрожают релокантам исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.

Ранее сообщалось, что футболист украинского ФК «Шахтер» Александр Роспутько после матча с «Антверпеном» в Бельгии не приехал в аэропорт, где его ждала команда перед возвращением на Украину.