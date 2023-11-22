На Украине могут наказать не вернувшихся спортсменов

С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались примерно девять тысяч спортсменов и их тренеров. Не вернулись на Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Министерство спорта Украины и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий, — говорится в материале издания.