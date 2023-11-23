Губерниев считает, что из Валиевой сделают вторую Собчак

«Это большой вызов для Камилы Валиевой. Думаю, телевизионные начальники знают, что делают — значит, она справится! Тем более есть пример блистательной телеведущей Алины Загитовой. А где одна, там и другая.



Может, из Камилы сделают вторую Ксению Собчак или Тину Канделаки, или Екатерину Андрееву. Но лучше, чтобы из Валиевой сделали первую Камилу Валиеву, которая блистательно работает на телевидении», — сказал Губерниев.