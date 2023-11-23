Супермаркет жены Месси был ограблен в результате вооруженного нападения

Супермаркет жены футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси был ограблен в результате вооруженного нападения, сообщает Radioamerica.

© Матч ТВ

Нападение произошло на автомобиль, который перевозил 8 млн песо (22,5 тысячи долларов) из супермаркета Unico в банк. Грабители напали на членов семьи Антонеллы Рокуццо, супруги Месси, в городе Росарио. Сообщается, что двоюродная сестра Рокуццо ехала положить деньги в банк.

Грабители отобрали сумки с деньгами, также по автомобилю был произведен выстрел.