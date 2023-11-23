Пловчиха Егорова ответила, снялась бы на обложку в стиле Playboy

Призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова в интервью «Матч ТВ» рассказала, что любит яркие фотосессии и готова рассмотреть возможность сняться на обложку журнала в стиле Playboy.

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Егорова на чемпионате России в Санкт Петербурге выиграла на дистанциях 200 и 800 метров вольным стилем.

— У меня много фотосессий, я это люблю. Открыта к предложениям. Наверное, после спорта свяжу свою жизнь с этим.

— Не всегда адекватные комментарии под такими фотками.

— Я на это не обращаю внимания. Считаю: почему нет, если есть что показать. Я полностью уверенная в себе девушка.

— Обложка в стиле Playboy?

— Если будут такие предложения, я только за, — сказала Егорова «Матч ТВ».