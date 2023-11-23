Пловчиха Егорова ответила, снялась бы на обложку в стиле Playboy

Егорова о возможности сняться на обложку в стиле Playboy: «Если будут предложения, я только за»
Призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова в интервью «Матч ТВ» рассказала, что любит яркие фотосессии и готова рассмотреть возможность сняться на обложку журнала в стиле Playboy.
Егорова на чемпионате России в Санкт Петербурге выиграла на дистанциях 200 и 800 метров вольным стилем.
— У меня много фотосессий, я это люблю. Открыта к предложениям. Наверное, после спорта свяжу свою жизнь с этим.
— Не всегда адекватные комментарии под такими фотками.
— Я на это не обращаю внимания. Считаю: почему нет, если есть что показать. Я полностью уверенная в себе девушка.
— Обложка в стиле Playboy?
— Если будут такие предложения, я только за, — сказала Егорова «Матч ТВ».
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт Петербурге. Прямые трансляции финальных заплывов смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.