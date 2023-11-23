Жена Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы

Жена Каменева о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы: «Голые груди других девушек меня не волнуют и не вызывают ревность. Хочешь идти – иди, только скажи»
Жена Владислава Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы.
«Все знают, что хоккеисты на выездах ходят в стрипухи», – написала Татьяне Каменевой одна из ее подписчиц.
Супруга форварда ЦСКА ответила на этот комментарий.
«1) Девушка, а вы там работаете, что так осведомлены?
2) Если вы как-то пытались задеть меня и думали, что я начну писать Владу: «Ну, рассказывай, где ты там шастаешь?!», то я вас хочу разочаровать.
Голые груди других девушек меня нисколько не волнуют и не вызывают ревность. Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизерши.
Хочешь идти – иди, только скажи об этом. Вот что терпеть не могу, так это вранье.
3) На остальных мне без разницы. Каждый дрочит как хочет, в прямом и переносном смысле», – приводит слова Татьяны Каменевой Sport24.
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Жена Каменева о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы: «Голые груди других девушек меня не волнуют и не вызывают ревность. Хочешь идти – иди, только скажи»