Жена Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы

Жена Владислава Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы.

© Sports.ru

«Все знают, что хоккеисты на выездах ходят в стрипухи», – написала Татьяне Каменевой одна из ее подписчиц.

Супруга форварда ЦСКА ответила на этот комментарий.

«1) Девушка, а вы там работаете, что так осведомлены?

2) Если вы как-то пытались задеть меня и думали, что я начну писать Владу: «Ну, рассказывай, где ты там шастаешь?!», то я вас хочу разочаровать.

Голые груди других девушек меня нисколько не волнуют и не вызывают ревность. Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизерши.

Хочешь идти – иди, только скажи об этом. Вот что терпеть не могу, так это вранье.