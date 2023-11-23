Международные федерации берут до 500 тыс. рублей за проверку россиян для допуска

Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК
Международные федерации берут до 5 тысяч франков за проверку россиян для допуска.
Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян на международные соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.
Представители командных видов спорта, силовых ведомств, а также поддержавшие боевые действия на Украине допускаться не будут.
«Самое интересное, что проверка для спортсмена – это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее.
Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков (около 300 тысяч рублей по текущему курсу), для персонала – 1500 франков.
Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей). Стрельба из лука – 750 евро.
Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи», – сказал Владимир Сенглеев.
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