Международные федерации берут до 500 тыс. рублей за проверку россиян для допуска

«Самое интересное, что проверка для спортсмена – это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее.



Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков (около 300 тысяч рублей по текущему курсу), для персонала – 1500 франков.



Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей). Стрельба из лука – 750 евро.



Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи», – сказал Владимир Сенглеев.