В ОКР уверены, что CAS будет затягивать рассмотрение апелляции на решение МОК

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что спортсмены из России будут выступать на Олимпийских играх в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК) делает всё, чтобы их количество было минимальным.

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В октябре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом сообщалось, что МОК оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе.

— ОКР просчитывал, сколько человек все таки сможет поехать в Париж при таких условиях?

— Не считаем, я вам честно скажу. Вы же видите: вид спорта допустили, дисциплину не допустили. Визы, расходы и так далее. Предполагать можно, но это дело неблагодарное. Думаю, какое то количество будет. Но МОК делает всё, чтобы их было как можно меньше. Конечно, делегацию из 700 человек они в принципе потянуть не смогут. Например, команда беженцев это 50–60 человек. В моем понимании это будет в ручном режиме, как это обычно всё происходит, пофамильно будут решать, кого допустить или не допустить, — передает слова Сенглеева корреспондент «Матч ТВ».